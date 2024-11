Campina Grande tem mais de 23 mil pontos de iluminação em LED

A Prefeitura de Campina Grande segue avançando com a instalação de pontos de LED, com mais de 23 mil pontos de iluminação já instalados na cidade.

Os serviços estão sendo feitos pela Gerência de Iluminação Pública (Geil) da Secretaria de Obras (Secob), que já concluiu em 100% os trabalhos em cinco bairros ou comunidades. A meta é que na segunda gestão do prefeito Bruno Cunha Lima (2025-2028) a cidade esteja com iluminação em LED em sua totalidade.

“Luminárias em LED têm um maior fluxo luminoso em relação às convencionais, fornecendo, assim, uma maior luminosidade ao ambiente e aumentando a sensação de segurança. Além disso, pode gerar uma economia de 50 a 60% na conta de energia, dependendo do caso, e cada vez mais a tecnologia vai avançando, gerando o mesmo fluxo de luminosidade com potências mais baixas. A manutenção é mais fácil, porque tem uma vida útil bem maior que as convencionais. E a sustentabilidade, pois não possui materiais danosos ao meio ambiente, como o mercúrio na composição”, explicou Matheus Pinto, engenheiro eletricista da Geil/Secob.

Mais economia e sustentabilidade

As lâmpadas de LED oferecem uma solução de iluminação mais eficiente, econômica e durável, reduzindo, significativamente, os custos com manutenção. Comparadas às lâmpadas convencionais, que incluem componentes como lâmpada, reator e relé, a tecnologia LED simplifica o sistema, substituindo apenas a lâmpada convencional e o relé, sem a necessidade de troca dos outros componentes. Isso resulta em uma redução de custos com manutenção, pois o número de peças envolvidas é menor e a durabilidade da lâmpada de LED é superior.

Além dos benefícios de economia e praticidade, uma nova iluminação de LED oferece uma garantia mais duradoura, mais qualidade e o desempenho do sistema ao longo desse período. Essa troca reflete o compromisso da gestão em adotar soluções tecnológicas que promovam eficiência energética e sustentabilidade, proporcionando uma melhoria significativa para a cidade e seus moradores.

Localidades com 100% de cobertura

Os bairros ou comunidades que já contam com 100% da iluminação em LED são: Bairro das Cidades, Catingueira, Novo Horizonte, São José e Jardim Europa. Os serviços de implementação de iluminação em LED ainda seguem em andamento em localidades como São José da Mata e Jardim Paulistano.