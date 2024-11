Campina Grande recebe Selo Unicef por garantir direitos de crianças e adolescentes

Campina Grande recebeu nesta quinta-feira, o certificado do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que reconheceu o Município por garantir os direitos das crianças e dos adolescentes e por promover ações voltadas à redução das desigualdades sociais.

Com essas ações, a Rainha da Borborema foi certificada com a edição 2021-2024 do Selo Unicef, sendo a maior cidade da Paraíba a receber esse importante reconhecimento da organização, que tem atuação internacional.

A solenidade de entrega do certificado aconteceu na manhã desta quinta-feira, 21 de novembro, no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa. Na ocasião, foram certificados 88 dos 207 municípios que estavam concorrendo ao Selo Unicef.

No evento, o chefe de gabinete, Marcos Alfredo Alves, recebeu a certificação representando o prefeito Bruno Cunha Lima, ao lado da Articuladora do Selo Unicef em Campina Grande, Socorro Siqueira.

Na cerimônia, a articuladora destacou a importância do reconhecimento para a manutenção e ampliação das políticas públicas voltadas à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes e a importância do engajamento das secretarias envolvidas nas ações intersetoriais e dos mobilizadores.

“Essa certificação é referente às ações que foram realizadas ainda neste primeiro mandato do prefeito Bruno (2021-2024), através das Secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde, voltadas à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes do município. O selo significa que a gestão municipal prioriza políticas públicas voltadas para cada menina e cada menino de Campina Grande. Fico feliz enquanto Articuladora do Selo no município em ter conseguido, junto com toda equipe, trazer para Campina essa certificação.” destacou

Destaque para o cumprimento de metas na Educação

Entre os resultados alcançados pelo município, na área da Educação foi a Busca Ativa Escolar que alcançou maior destaque. Campina superou a meta estabelecida para matrículas de crianças e adolescentes na Rede Municipal.

Eixos / metas cumpridas na educação em Campina:

Realização de Fórum + Plano de Execução;

Formação do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA);

Certificação de profissionais em pelo menos 1 curso sobre Ensino Fundamental;

Cursos sobre práticas de qualidade na educação infantil;

Unidades ofertando práticas de qualidade;

Autoavaliação de qualidade na Educação Infantil;

Alcance de meta de matrículas por meio de busca ativa;

Enfrentamento à cultura do fracasso escolar;

Implantação do Programa Lavagem de Mãos;

Adesão à estratégia 1 milhão de Oportunidades para adolescentes entrarem ou se capacitarem para o mercado de trabalho.