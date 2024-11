STTP destaca melhorias no transporte público e ações para Natal em Campina Grande

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Vitor Ribeiro, apresentou nesta semana iniciativas da Prefeitura de Campina Grande para garantir mais conforto e eficiência no transporte público da cidade. Entre as novidades, estão os preparativos para o Natal Iluminado, melhorias no terminal de integração e a renovação da frota de ônibus.

Ele lembrou que a renovação da frota começou em 2022, com a aquisição de 50 ônibus seminovos, e continuará em 2025 com a chegada de veículos Euro 6, mais sustentáveis e tecnológicos.

No dia 29 de novembro, será lançada a Decoração do Natal Iluminado STTP , que já é tradição em Campina Grande. A iniciativa contará com áreas decoradas, como o Parque do Açude Novo, que receberá iluminação especial, e espaços dedicados a apresentações culturais de clubes de mães e outras instituições comunitárias.

“Estamos elaborando um plano especial de transporte e trânsito para atender a todos que visitam o Natal Iluminado, garantindo conforto e segurança. Além disso, a Zona Azul Social funcionará para facilitar o acesso às áreas decoradas”, explicou Vitor Ribeiro.

O terminal de integração também passará por reformas em 2025 para oferecer mais conforto aos passageiros. O local será modernizado com a instalação de painéis de mensagens variáveis, que já estão em funcionamento em outros pontos da cidade, como o corredor de Floriano Peixoto.

“Esses painéis ajudam os usuários a se orientarem sobre o tempo de chegada dos ônibus, tanto presencialmente quanto pelo celular. No próximo ano, ampliaremos essa tecnologia para mais locais, facilitando a vida dos passageiros”, garantiu o superintendente.