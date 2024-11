Podcast: gerente do INSS orienta sobre como requerer benefícios

No quadro Minha Aposentadoria, do programa Conexão Caturité, o gerente Marcus Vinícius, do INSS, respondeu a perguntas dos ouvintes sobre benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensões, auxílio-doença, BPC e outros.

Durante o bate-papo, Marcus destacou a importância de apresentar documentação médica detalhada e informações sobre a função exercida para facilitar a análise de casos específicos, como o de um trabalhador com epilepsia.

Ele também abordou questões sobre direito à pensão por morte em uniões estáveis e explicou a necessidade de comprovação de convivência para aqueles que não possuem certidão de casamento.

Além disso, orientou os ouvintes sobre como realizar denúncias anônimas ao INSS, reforçando que a Previdência Social é um patrimônio coletivo que precisa ser zelado por todos.

Ouça abaixo