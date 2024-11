Mercado: Paraíba tem 64,7% dos empreendedores negros como donos de negócios

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado nesta quarta-feira (20) no Brasil. A data, mais do que um marco no calendário à luta contra o racismo e o preconceito, pode ser destacada na Paraíba pelo protagonismo do empreendedorismo negro no mercado.

Conforme dados do Sebrae, a partir da divulgação do relatório técnico “Empreendedorismo Negro por UF”, que se refere ao último trimestre de 2023, o território paraibano tem 64,7% dos empreendedores negros como donos de negócios no estado. No Brasil, a média é de 52,4%.

Em números, o percentual revelado pelo estudo no território paraibano equivale a 305,7 mil empreendedores negros. Os identificados como brancos representam 160 mil (33,9%). Os dados divulgados pelo Sebrae, que têm como base informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) do IBGE, analisa o contexto do empreendedorismo negro e traz também informações como a identificação por sexo, raça, faixa etária e também escolaridade.

Considerando a identificação por sexo, 67,3% dos empreendedores negros são identificados como homens e 32,7% como mulheres. É neste contexto do espaço feminino que a empreendedora e artista visual, Fany Miranda, construiu sua história no empreendedorismo e mantém há nove anos o seu negócio funcionando no mercado. Ela é CEO da Casa Empreendedora Hub, empresa que tem sua sede na cidade de João Pessoa e atende clientes de todo o país.

Além de empreendedora, ela atua como desenvolvedora de negócios incentivando outras mulheres negras a conquistar o sonho de administrar a própria empresa e ocupa o cargo de presidente na Associação das Mulheres Empreendedoras da Paraíba.

“A data de hoje é uma oportunidade de reflexões importantes sobre as desigualdades raciais e as conquistas das populações negras, especialmente das mulheres periféricas que, como eu, ocupam e transformam espaços tradicionalmente negados a nós. Minha presença como artista visual e desenvolvedora de negócios em um estado como a Paraíba, que possui uma herança cultural profundamente afrodescendente, é um ato político e inspirador”, explica.

Ainda de acordo com o levantamento, entre os empreendedores brancos, os homens representam 67,9%, enquanto as mulheres somam 32,1%. Com relação à faixa etária, 54,7% dos empreendedores negros possuem idades entre 30 e 49 anos. 17,6% são jovens com idades até 29 anos e 27,7% apresentam 50 anos ou mais.

“O Dia da Consciência Negra, nesse sentido, não é apenas uma celebração, mas um momento de reafirmar o papel da arte, da economia e do empreendedorismo como ferramentas de resistência e transformação social”, conclui Fany Miranda.

Escolaridade

Neste contexto, 56% dos empreendedores negros que atuam como donos de negócios no mercado paraibano possuem ensino médio incompleto, 28,9% ensino médio completo e 15% ensino superior incompleto ou mais. Entre os brancos, o percentual com ensino médio incompleto corresponde a 44,2%, com ensino superior incompleto ou mais 28,4% e 27,4% revelam ter ensino médio completo.

Incentivo ao conhecimento

Conforme explica a gerente da Unidade de Gestão Estratégia e Monitoramento do Sebrae/PB, Ivani Costa, a instituição tem trabalhado de forma estratégica na execução de ações que envolvem práticas ESG ou ASG, conceito que considera os pilares: ambiental, social e governança no processo de gestão para estimular o desenvolvimento e a sustentabilidade dos negócios no estado. Um dos desafios é fazer com que os empreendimentos se tornem inovadores e cada vez mais sustentáveis no ambiente da economia.

“Reconhecendo as dificuldades deste público em acessar informações e boas práticas, o Sebrae criou o Selo ESG Sebrae, baseado na metodologia da ABNT, e desenvolveu uma plataforma de ensino com trilhas específicas sobre sustentabilidade. Essas iniciativas reforçam o compromisso da instituição em preparar os pequenos empreendedores para os desafios do futuro”, disse.

O programa Plural, por exemplo, é executado pelo Sebrae como uma das iniciativas que abrange o público prioritário formado por mulheres e pessoas com mais de 60 anos.

“Além disso, é imprescindível que as ações de ESG promovidas pelo Sebrae incluam a diversidade como um pilar estratégico, e para isso existe o programa Plural que busca promover a valorização de diferentes perfis de empreendedores e contribuir para a inclusão social, fomentar a inovação e ampliar o impacto das práticas sustentáveis, construindo para uma economia mais equilibrada e resiliente”, completa.

Setor

O estudo detalha também os principais setores, nos quais o empreendedorismo negro se mantém no estado. Conforme os dados, 39% dos donos de negócios negros atuam no setor de serviços, enquanto 26,3% no comércio.

Outros 13,1% estão concentrados na agropecuária; 12,7% na construção e 8,9% na indústria.

Dados gerais

A análise feita pelo Sebrae revela ainda que a maioria dos negócios liderados por empreendedores negros são identificados nas regiões Sudeste (37,7%) e Nordeste (32,7%). Já dentre os donos de negócios brancos, a maioria está nas regiões Sudeste (49,6%) e Sul (26,2%). As regiões Norte e Centro-Oeste somam 24,9% dos empreendedores negros e 10,9% dos empreendedores brancos.