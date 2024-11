Igreja Cristã Maranata realizará evento Trombetas e Festas no Brasil e no exterior

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizará em todo Brasil, a 4 ª edição do evento Trombetas e Festas 2024 no dia 1º de dezembro, às 11h.

Este culto especial acontecerá em todas igrejas da ICM no Brasil eno exterior. Na Paraíba, o evento acontecerá também em várias cidades, como João Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa.

O evento tem como propósito reforçar a mensagem sobre o plano de Deus para a humanidade, alertando a todos sobre a proximidade do arrebatamento, que encerrará o projeto divino de salvação.

Esta edição vai reunir várias autoridades da classe política, como prefeitos, deputados estaduais e federais, lideranças religiosas, magistrados e outros convidados.

Desde sua primeira edição, em 24 de novembro de 2019, no Maanaim do Espírito Santo, o evento se consolidou como um momento marcante de comunhão e ensino bíblico. A programação deste ano será novamente transmitida ao vivo para o Brasil e o mundo via Internet, canais de televisão e para as igrejas conectadas por meio da transmissão via satélite da ICM.

A mensagem será apresentada em português, com tradução simultânea para diversos idiomas, dentre eles: inglês, espanhol, francês, italiano, russo, alemão, mandarim, japonês, árabe e a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Uma Mensagem de Esperança e Alerta

O tema central do evento é o plano de Deus ao longo da história. Inicialmente, Israel foi o foco da bênção divina, mas, com o ministério de Jesus e sua morte na cruz, a oportunidade de salvação foi estendida a toda a humanidade. Atualmente, a igreja vive o tempo da graça, aguardando o momento do arrebatamento.

Após o arrebatamento, o projeto de Deus para Israel será retomado, cumprindo todas as profecias ainda pendentes para o povo escolhido. As trombetas, mencionadas na Bíblia, anunciam o juízo e o fim do tempo da igreja.

Assim, três grupos são alertados pela mensagem profética:

Israel, que aguarda o cumprimento das profecias.

A Igreja, que será arrebatada.

O Mundo, que enfrentará o juízo.

Impacto e Expectativa

A cada edição, o evento tem alcançado milhões de vidas ao redor do mundo, renovando a esperança e a fé em Jesus Cristo. A expectativa é que, em 2024, ainda mais corações sejam abertos para o Senhor. Com a aproximação do arrebatamento, o derramamento do Espírito Santo está acontecendo sobre toda a Terra, como sinal do tempo em que vivemos.

O evento “Trombetas e Festas 2024” será uma oportunidade única para refletir sobre o projeto eterno de Deus e nos prepararmos para a volta iminente do Senhor Jesus.

Maranata! O Senhor Jesus Vem!