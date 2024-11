Fim de Ano: Energisa dá dicas sobre como iluminar os ambientes de forma segura

Nesta segunda-feira (18), Lenildson Santos, coordenador de segurança do trabalho da Energisa Paraíba, participou do Jornal da Manhã na Caturité FM e deu orientações importantes sobre como garantir a segurança ao decorar uma casa com as luzes tradicionais de fim de ano.

Com o período festivo se aproximando, muitas pessoas estão interessadas em enfeitar suas casas, mas é preciso redobrar os cuidados para evitar acidentes.

Lenildson iniciou destacando que, ao comprar luzes para enfeitar a casa, o primeiro passo é garantir que os produtos sejam de boa procedência.

“Quando você pensa em enfeites e luzes, é fundamental que eles sejam de um fabricante confiável, e que, na embalagem, conste um selo de aprovação de órgãos certificados como o Inmetro”, explicou. Ele também ressaltou a importância de verificar as informações de potência e instruções de uso presentes na embalagem, garantindo que o consumidor saiba como manusear corretamente o produto.

Durante a instalação, Lenildson reforçou a necessidade de cuidados para evitar riscos. “As luzes nunca devem ser instaladas próximas de materiais inflamáveis, como papel, tecidos, madeira e plásticos. Também é importante evitar passar os fios por baixo de tapetes, o que pode gerar sobrecarga e riscos de curto-circuito”, alertou.

Ao abordar a diferença entre luzes internas e externas, Lenildson fez questão de destacar que materiais projetados para uso interno não são adequados para áreas externas.

“As luzes e cabos direcionados para ambientes internos podem sofrer danos quando expostos ao sol, chuva ou vento, o que pode comprometer a segurança e aumentar o risco de incêndio”, explicou.

Outro ponto abordado por Lenildson foi a sobrecarga das exigências, um erro comum durante as festividades de fim de ano. ”

Se você planeja usar várias iluminações para decorar sua casa, deve garantir que a tomada que você está usando seja capaz de suportar a carga total. O ideal é usar uma régua de energia, chamada de filtro, que possa distribuir melhor a carga e evitar que a instalação sobrecarregue o ponto de alimentação”, aconselhou.

O coordenador também lembrou da necessidade de ter cuidados especiais com as crianças, que podem ser atraídas pelas luzes piscantes. Por fim, ele destacou que a segurança deve ser sempre uma prioridade, mesmo durante as celebrações.

Confira entrevista abaixo: