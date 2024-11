Centro de Saúde Francisco Pinto de Campina Grande será reaberto na segunda-feira

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa sobre o adiamento da data prevista de reabertura do Centro de Saúde Francisco Pinto, no centro da cidade. A unidade será reaberta na segunda-feira, dia 25 de novembro.

O Centro está passando por uma reforma estrutural completa, hidráulica, elétrica, na cobertura, com instalação de aparelhos de ar-condicionado. O prédio foi construído nos anos 1970 e precisou de um trabalho meticuloso de restruturação. Todas as áreas estão passando por melhorias. O espaço será transformado em Policlínica, com ampliação dos serviços ofertados.

Os pacientes que tinham procedimentos agendados para o Francisco Pinto nas datas em que os atendimentos foram suspensos em função da reforma devem procurar a sua Unidade Básica de Saúde para fazer a remarcação ou se dirigir diretamente ao local a partir do dia 25 para que o reagendamento seja realizado.