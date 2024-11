A Prefeitura de Campina Grande, através da Gerência de Transportes da STTP, informa que nesta quarta-feira, dia 20, feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra, o transporte público funcionará em horário especial. A operação terá início às 6h e se estenderá até as 20h, semelhante ao que acontece aos domingos.

Para atender possíveis demandas do comércio e da população, a linha 245 terá seu início de operação antecipado para as 6h. Além disso, a linha 092 contará com um reforço na frota.

A Gerência de Transportes da STTP informa que estará monitorando as demandas ao longo do dia e, caso seja necessário, poderá realizar reforço em outras linhas para garantir atendimento à população.

Para informações adicionais e dúvidas, a STTP disponibiliza o WhatsApp Mobilidade 3341-1517.