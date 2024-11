O que abre e o que fecha em João Pessoa no feriado

O feriado da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, altera os horários de funcionamento de diversos estabelecimentos e serviços em João Pessoa. Confira abaixo as principais mudanças na capital paraibana.

Shoppings

Os shoppings da cidade terão horários variados para o feriado. Veja como será o funcionamento de cada um:

Mangabeira Shopping e Manaíra Shopping: funcionarão normalmente.

Shopping Tambiá: as lojas estarão abertas das 9h às 20h, com a praça de alimentação funcionando das 9h às 21h. O cinema opera de acordo com as sessões disponíveis.

Liv Mall: a praça de alimentação e a Estação Turma da Mônica funcionarão das 12h às 22h. Já as lojas estarão abertas das 13h às 21h.

Shopping Sebrae: as lojas abrem das 12h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 20h.

Mag Shopping: as lojas e quiosques funcionam das 9h às 21h, com as áreas de lazer e alimentação abertas das 10h às 22h. Os restaurantes funcionam das 11h45 às 22h, e a brinquedoteca Turma do Jardim estará aberta das 12h às 22h.

Shopping Sul: as lojas estarão abertas das 10h às 21h.

Parahyba Mall: as lojas funcionam das 13h às 22h, a praça de alimentação das 12h às 22h e os serviços das 13h às 21h.

Pátio Altiplano: as lojas funcionarão das 13h às 19h e a praça de alimentação das 12h às 20h. Cooperativa Sicredi e lotéricas estarão fechadas.

Pirâmide Shopping: as lojas funcionam das 14h às 20h, com a praça de alimentação aberta das 11h às 21h.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas, conforme determinação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), e o atendimento será retomado na quinta-feira (21).

Comércio

O comércio de João Pessoa pode funcionar normalmente, mas as empresas devem pagar R$63 aos trabalhadores escalados, além de oferecer Vale Transporte e conceder uma folga, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do Sindicato do Comércio.

Transporte

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-JP) informou que o funcionamento dos Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) será em horário especial, das 4h30 às 19h23.

Repartições públicas

As repartições públicas estarão fechadas durante o feriado, mas os serviços essenciais seguirão funcionando.

Bica

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) abrirá em horário normal, das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) estará em funcionamento apenas no plantão judiciário.

Correios

As agências estarão fechadas no dia 20, e o atendimento será retomado na quinta-feira (21).