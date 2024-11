O humorista e colunista Helio de La Peña compartilhou uma experiência transformadora, em sua coluna para o Splash do UOL, vivida durante sua visita ao Cariri paraibano. Com o título “Sertão do Cariri repatria filhos esquecidos de um ‘Sul maravilha’ em crise”. O humorista revela uma região vibrante e rica em cultura, onde a seca, embora presente, é apenas um dos elementos do cenário.

O que realmente se destaca são as histórias de superação, criatividade e talento do povo local, além das belezas naturais. “Resolvi tirar uns dias para conhecer o Sertão do Cariri paraibano e me deparei com minha ignorância sobre o Brasil profundo”, confessou.

Entre os locais visitados, Helio comenta sobre o Lajedo do Marinho e o Lajedo do Pai Mateus, mas ressalta que o Cariri vai muito além da paisagem. “A viagem não se limita a visitar lugares e conhecer belas paisagens. O Sertão também tem sua Roliúde”, escreve De La Peña, referindo-se à cidade de Cabaceiras, que serviu como cenário para produções renomadas como o filme Auto da Compadecida e a série Cangaço Novo.

Além disso, durante sua visita, De La Peña teve a oportunidade de saborear a gastronomia local. Uma das paradas foi no Memorial do Cuscuz da Dona Lia, em Ingá, onde experimentou não apenas o famoso cuscuz, mas também carne de sol com macaxeira, feijão-de-corda e sucos típicos. O humorista também conheceu de perto o trabalho das crocheteiras do Lajedo do Marinho e testemunhou o impacto positivo do renda renascença na cidade de Monteiro. “O Cariri é um mundo de oportunidades”, escreve De La Peña, destacando como essas práticas culturais, aliadas ao turismo, têm movimentado a economia local e atraído turistas, criando um ciclo de prosperidade e desenvolvimento.

Para Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), relatos como o de De La Peña são um convite para que mais turistas conheçam a Paraíba além do seu litoral. “O Cariri Paraibano se firma cada vez mais como um lugar único para aqueles que buscam vivenciar a cultura e conhecer de perto as histórias de vida, a gastronomia e o artesanato local”, afirma.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, também reforça a importância da região. “O Cariri Paraibano é um tesouro que oferece uma experiência cultural transformadora. Temos trabalhado para divulgar e valorizar essa região, que é sinônimo de autenticidade, talento e resistência”, afirma Rosália Lucas.

A visita de De La Peña ao Cariri Paraibano reforça a relevância do turismo e da cultura como motor de desenvolvimento e identidade.