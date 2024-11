Cerca de 13 mil advogados paraibanos irão às urnas nesta terça-feira (19) para eleger os novos integrantes da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), além dos conselheiros estaduais e federais, dos diretores das Subseções regionais e ainda da Caixa de Assistência da Advocacia (CAA) para o triênio 2025/2027.

Atual presidente e candidato à reeleição pela chapa 11, Harrison Targino, convidou todos os juristas aptos a votar, a participar do processo de escolha dos representantes e fez um apelo: “sem agressões e sem fake news”.

“A OAB se faz forte com a participação ativa dos advogados e das advogadas. Nossa entidade é essencial para a defesa da nossa prática profissional, mas vai além: a OAB é símbolo da luta pelos Direitos Humanos e pela Democracia em nosso país. Vamos amanhã promover uma verdadeira festa democrática, respeitando cada chapa, defendendo ideias, mas sem ultrapassar os limites da ética, do respeito e da verdade. Vamos todos e todas às urnas sem agressões e sem fake news”, ressaltou.

A eleição acontecerá das 9h às 17h em João Pessoa, no Esporte Clube Cabo Branco, em Miramar, e nas 11 Subseções da OAB-PB no interior do Estado. Para votar, é necessário estar adimplente com a anuidade da OAB-PB até 30 dias antes do pleito.

No momento da votação é necessário apresentar a carteira da OAB e/ou documento de identificação.

Perfil Harrison Targino

Harrison Targino é advogado e professor, com uma carreira de mais de 35 anos dedicados à advocacia e ao ensino do Direito. Atualmente, preside a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba (OAB-PB), a qual tenta seu segundo mandato, e exerce as funções de professor titular na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e no UNIPÊ.

Casado, pai de três filhos e com 60 anos de idade, Harrison Targino é mestre em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), título concluído em 1996.