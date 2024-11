Feriado da Consciência Negra: veja o que funciona em Campina Grande

O feriado nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, provocará mudanças no horário de funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos em Campina Grande. Veja abaixo o que abre e o que fecha na cidade durante o feriado:

Shoppings

Os shoppings da cidade funcionarão em horários diferenciados:

Partage Shopping: abrirá normalmente das 10h às 22h.

Shopping Luíza Motta: funcionará das 9h às 20h.

Design Mall: estará aberto das 10h às 20h.

Edson Diniz: o horário será das 8h às 14h.

Cirne Center: operará das 9h às 15h.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas durante o feriado, conforme orientações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O atendimento será retomado na quinta-feira (21).

Comércio

O comércio varejista de Campina Grande pode funcionar, mas com algumas condições. As empresas devem comunicar a escala de trabalho com antecedência mínima de 48 horas. Para os trabalhadores, está prevista uma ajuda de custo.

Empresas com até 10 funcionários pagarão R$50 no final do expediente. Empresas com mais de 10 funcionários pagarão R$55.

Repartições Públicas

As repartições públicas estarão fechadas, com exceção dos serviços essenciais, que continuarão funcionando.

Correios

As agências dos Correios não abrirão no dia 20 de novembro. O atendimento será retomado na quinta-feira (21).

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) funcionará em regime de plantão judiciário durante o feriado.

Transporte Público A frota de ônibus em Campina Grande funcionará das 6h às 20h, conforme informado pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP).