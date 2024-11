Decoração natalina de parque em João Pessoa é alvo de vandalismo

A decoração natalina instalada desde outubro pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), vem recebendo elogios da população e de turistas, foi alvo de vandalismo na última segunda-feira (18), prejudicando o funcionamento e trazendo prejuízo aos cofres públicos.

A depredação aconteceu na decoração do Parque Solon de Lucena, no túnel iluminado dançante, que tem 25 metros de extensão, e teve os fios cortados.

A Seinfra foi acionada ainda na noite de segunda-feira e já está tomando as providências para resolver o problema.

“Esse túnel tem uma programação, um sistema tecnológico para funcionar e cortaram os fios desse equipamento prejudica seu funcionamento”, explicou a diretora de Iluminação da Seinfra, Joyce Alves.

“Estamos calculando o prejuízo e começaremos os reparos assim que possível”, informou.

De acordo com a diretora de Iluminação da Seinfra, já foi feito um Boletim de Ocorrência para que a polícia possa tomar as medidas cabíveis e o pedido da Secretaria é que a população denuncie esse tipo de depredação, caso observe alguma movimentação estranha, ligando para Polícia Militar, através do número 190 ou para a Guarda Civil Metropolitana pelo 153.

A iluminação natalina de João Pessoa traz diversos elementos e está instalada em pontos turísticos da cidade, como Parque Solon de Lucena, Avenida Getúlio Vargas, Praça da Independência, Avenida Beira Rio, Epitácio Pessoa, Busto de Tamandaré e no Parque das Três Ruas, nos Bancários.