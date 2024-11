Dalton Gadelha está entre os 100 Mais Influentes da Saúde

O presidente do Hospital HELP, Dalton Gadelha, foi eleito pelo Grupo Mídia como um dos 100 mais influentes da Saúde em 2024, na categoria Empresário. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 6 de dezembro, no Palácio Tangará, em São Paulo. O reconhecimento celebra o trabalho de lideranças que promovem a saúde no Brasil, através de iniciativas inovadoras e impacto social.

Ao saber da notícia, o presidente do hospital demonstrou profunda gratidão pela honraria. “O Hospital HELP é o maior projeto da minha vida. Poderíamos defini-lo pelos 400 leitos, 25 salas de cirurgia, e o moderno centro de oncologia, mas o mais importante é o humanismo que guia tudo isso.

O hospital, que atende com o mesmo padrão de qualidade pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), filantropia, convênios e particulares, reforça seu compromisso com a população do Nordeste. Nosso objetivo é reposicionar Campina Grande como um polo de saúde regional e nacional, beneficiando quem mais precisa”, afirmou.

O impacto do HELP vai além da saúde. O hospital gerou cerca de 2 mil empregos diretos, consolidando-se como um motor econômico. Segundo Dalton Gadelha, “a saúde e a educação são os pilares que mais contribuem para o crescimento de Campina Grande”.

O empresário afirma ainda que o compromisso com o atendimento humanizado é o diferencial do HELP. “Ser moderno não é apenas dominar técnicas, mas ser humano. O hospital pertence à sociedade, promovendo o bem-estar físico, mental e social dos pacientes”, pontuou.

Para Dalton Gadelha, o prêmio é mais que um reconhecimento pessoal: é um reflexo do impacto que o Hospital HELP tem na sociedade e da coragem necessária para transformar sonhos em realidade. “Foram anos de luta para construir o Hospital HELP, um projeto único em prol das pessoas. Nossa missão é servir, com equipamentos de ponta, a quem mais precisa”, finalizou.