Sesuma realiza fiscalização na Feira da Prata e orienta feirantes

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), promoveu uma operação na Feira da Prata neste final de semana, com o objetivo de organizar o espaço e os comerciantes que atuam no local.

Cerca de 40 homens do Departamento de Fiscalização e Serviços da Sesuma participaram da ação, orientando os feirantes que estavam expondo mercadorias nas calçadas e na pista, o que dificultava o fluxo de pedestres e veículos. Um cadastro foi realizado com os comerciantes da área externa da Feira, visando garantir maior organização e facilitar o acesso dos frequentadores do espaço.

A operação teve início no sábado pela manhã, com caráter preventivo, sem a retirada de mercadorias de nenhum comerciante neste primeiro momento. A Prefeitura está oferecendo as condições necessárias para que todos possam trabalhar de forma organizada, e a operação já catalogou mais de 50 comerciantes da parte externa.

A partir do próximo domingo, os feirantes poderão comercializar dentro da feira, aproveitando o espaço disponível para todos. No entanto, os comerciantes que insistirem em atuar fora da área delimitada terão suas mercadorias recolhidas.

“O meu agradecimento vai para toda a equipe da operação, incluindo a Guarda Municipal, Defesa Civil, STTP e Polícia Militar, que deram total apoio para a fiscalização ser realizada da melhor forma. A Operação ‘Feira para Todos’ continuará”, destacou o Sargento Neto, secretário da Sesuma.

No que diz respeito à infraestrutura, uma licitação está em andamento para a reforma de toda a parte elétrica da feira. Além disso, a antiga demanda dos comerciantes da Rua Pedro II foi atendida com a instalação de uma cobertura, solucionando o problema de alagamento que ocorria quando chovia.

O secretário ressaltou também a necessidade de uma ampliação da Feira da Prata, mas destacou que, no momento, o foco é pensar em um projeto mais amplo para o local. A fiscalização continuará sendo realizada todos os finais de semana, para garantir o bom funcionamento da feira.

Segundo constam nos levantamentos do Município, atualmente a feira da Prata funciona com 112 Boxes comerciais e cerca 800 bancos dispostos no interior do mercado. Contudo, dispõe de espaço interno para acomodar os comerciantes ambulantes que foram catalogados, vendendo os seus produtos na área externa, ocupando o leito das pistas e o passeio público.