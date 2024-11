Senador lamenta morte de ex-vereador de Campina Grande

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), emitiu nota de pesar através de uma vídeo-mensagem publicada nas suas redes sociais, pela morte do amigo e ex-vereador de Campina Grande, Orlandino Farias, ocorrida nesta segunda-feira (18), aos 90 anos de idade.

Segundo Veneziano, Orlandino, em toda sua vida, foi “uma figura vertical, íntegra e exemplo de ser humano”. “Fará muita falta”, disse o senador, visivelmente emocionado.

“Eu cheguei nesta madrugada de viagem ao exterior e tive uma das mais tristes noticiais, mesmo evidenciando que a ‘morte’ faz parte desse mistério que é a vida e a finitude humana. Há poucos minutos recebi a notícia de que nosso velhinho Orlandino Farias se despediu da gente. Eu não preciso dizer o quão forte foi a nossa relação ao longo desses trinta anos. Uma figura vertical, íntegra e amiga que fará muita falta. Um abraço meu velhinho”, disse Veneziano.

Recentemente, Veneziano esteve visitando Orlandino e sua esposa Terezinha, no sítio do casal, em Boa Vista, oportunidade em que conversaram bastante sobre política e outros assuntos.

Veja a mensagem de pesar de Veneziano pela morte de Orlandino:

*Vídeo: Instagram

Orlandino Farias estava internado em um hospital de Campina Grande há alguns dias. O velório deverá acontecer no Teatro Municipal de Campina Grande ainda nesta segunda-feira.

Ele foi vereador em Campina Grande por oito mandatos, deixando um exemplo de honestidade e solidariedade aos que mais precisam. Sua atuação foi destacada nas comunidades da zona rural de Campina Grande, principalmente nas áreas de Catolé de Boa Vista e São José da Mata.