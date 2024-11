Programa Vacina Mais Paraíba capacita profissionais da enfermagem

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está realizando, por meio do Programa Vacina Mais Paraíba, qualificações na Técnica de Aplicação das Vacinas BCG e Hepatite B, que compõem o calendário vacinal dos recém-nascidos.

A ação visa capacitar os profissionais da enfermagem que atuam nas salas de vacinas das maternidades e Atenção Básica com o intuito de melhorar o atendimento e garantir maior segurança no manejo das vacinas em todo o estado.

De acordo com a chefe do Núcleo de Imunizações da SES, Márcia Fernandes, o processo de atualização dos profissionais vem ocorrendo durante todo o ano e, até o momento, 74 municípios paraibanos já receberam o treinamento.

“Essas capacitações estão entre as ações desenvolvidas com o objetivo de proporcionar aos profissionais que atuam nas salas de vacina das maternidades e Atenção Básica o conhecimento e técnicas necessárias para aperfeiçoar o manejo das vacinas para termos uma rede mais qualificada e, consequentemente, melhorar a qualidade da vacinação nos nossos municípios”, explicou.

No treinamento, são abordados os protocolos e especificidades das vacinas BCG e hepatite B, na aula teórica; e em seguida, os profissionais passam pela aula prática supervisionada, na qual são aplicados os conhecimentos diretamente no cuidado que os recém-nascidos recebem nas primeiras 12 horas de vida, quando são aplicadas as vacinas.

“Todo o recém-nascido recebe a vacina BCG nas primeiras horas de vida, pois ela protege a criança contra a tuberculose. Esta é a única vacina do calendário infantil que é aplicada por meio da via de aplicação intradérmica, que é aquela que deixa a marquinha no braço. Isso ocorre porque, assim que é aplicada, começa a se desenvolver no corpo uma série de reações para a proteção da doença. Ocorre uma espécie de disputa entre os anticorpos já presentes no organismo e os componentes da vacina, o que leva ao surgimento dessa “ferida” no local da aplicação. Por isso é extremamente importante termos profissionais qualificados nesse manejo”, frisou Márcia Fernandes.

Os municípios que já receberam a capacitação são: Mamanguape, Rio Tinto, Mataraca, Cabedelo, Santa Rita, Bayeux, Caiçara, Logradouro, Serraria, Sertãozinho, Tacima, Guarabira, Queimadas, Massaranduba, Soledade, Arara, Esperança, Montadas, Fagundes, Picuí, Cuité, Amparo, Caraúbas, São José dos Cordeiros, Serra Branca, Monteiro, Congo, Diamante, Boa Ventura, Santa Inês, Nova Olinda, Catolé do Rocha, Brejo dos Santos, Brejo do Cruz, São Bento, São José do Brejo do Cruz, Mato Grosso, Belém do Brejo do Cruz, Bom Sucesso, Bernadino Batista, Carrapateira, Poço José de Moura, Monte Horebe, Cajazeiras, Sousa, Vieirópolis, Santa Cruz, Nazarezinho, São José da Lagoa Tapada, Lastro, Marizópolis, Aparecida, Pombal, Cajazeirinhas, São Domingos, São Bentinho, Lagoa, Paulista, Água Branca, Imaculada, Juru, Manaíra, Princesa Isabel, São José de Princesa, Tavares, Ingá, Itatuba, Juarez, Salgado de São Félix, e São Miguel de Taipu.

O Programa Vacina Mais Paraíba atua no desenvolvimento de ações de fortalecimento em três eixos: qualificações, para o fortalecimento da operacionabilidade dos imunobiológicos pela assistência; comunicação, fortalecendo a importância da vacinação, estabelecendo uma rede de colaboração interinstitucional para buscar a melhoria da cobertura vacinal; e, sistemas de informação, aprimorando o fluxo de registro, análise e monitoramento dos dados vacinais.