PRF-PB faz balanço da operação realizada no feriado de sexta-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou em todo o país a Operação Proclamação da República 2024, que iniciou na madrugada da última quinta-feira (14) e encerrou às 23h59 do domingo (17).

A PRF reforçou o policiamento nas rodovias federais que cortam o estado da Paraíba visando garantir a segurança durante o feriado.

FISCALIZAÇÃO — Foram fiscalizados durante todo o período da operação 1.558 pessoas e 1.312 veículos, o que resultou em 100 veículos recolhidos por diversas irregularidades. Quatro veículos com registro de roubo/furto também foram recuperados.

Foram realizados 483 testes de alcoolemia, sendo duas pessoas autuadas por embriaguez ao volante. Essa conduta coloca em risco não apenas os ocupantes do veículo, mas os demais usuários da rodovia.

Em comparação com a Operação Corpus Christi 2024, houve o aumento de 8% no número de pessoas fiscalizadas, 5% em relação aos veículos, 16% a mais de veículos recolhidos por diversas irregularidades e 33% no que se refere aos veículos roubados/furtados recuperados. Foi notado a redução de 73% no número de pessoas autuadas por embriaguez ao volante.

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO — Ao todo foram registradas 800 infrações de trânsito durante o período da Operação Proclamação da República 2024.

CRIMINALIDADE — As ações de combate ao crime também foram intensificadas. Ao todo, oito pessoas foram detidas por crimes diversos.

ACIDENTALIDADE — Mesmo com a intensa fiscalização, a PRF registrou um total de 28 acidentes, sendo oito deles considerados graves, o que resultou em 30 pessoas feridas e quatro pessoas mortas. Apesar do reforço no policiamento por parte da PRF durante o feriado da Proclamação da República, quatro vidas foram tragicamente ceifadas em acidentes de trânsito que poderiam ter sido evitados.

A intensificação da fiscalização demonstra o compromisso dos policiais em garantir a segurança nas rodovias, mas os números alarmantes evidenciam a necessidade de uma mudança de comportamento por parte dos condutores.

É fundamental que todos respeitem as leis de trânsito, em especial os limites de velocidade e manutenção da distância de segurança, para reduzir significativamente o risco de acidentes e preservar vidas. A imprudência no volante continua sendo a principal causa de tragédias nas nossas rodovias.

Os acidentes com óbitos ocorreram no sertão e litoral paraibano, sendo eles:

Em Sousa/PB, na BR 230, km 452, em 15/11/2024 às 22h, ocorreu colisão frontal com duas vítimas em óbito no local do acidente, envolvendo dois veículos, sendo uma motocicleta e um automóvel.

Em Marizópolis/PB, na BR-230, km 481, em 15/11/2024 às 18h20, ocorreu colisão transversal com duas vítimas, sendo um morto e um lesionado, envolvendo uma motocicleta e um caminhão.

Em João Pessoa/PB, na BR-101, km 89, em 17/11/2024 às 17h40, ocorreu colisão transversal, envolvendo um ciclomotor e uma motocicleta, com três vítimas. O condutor do ciclomotor, um homem de 68 anos, morreu no local. O condutor e a passageira da motocicleta foram socorridos.