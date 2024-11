Prefeitura de João Pessoa não terá expediente no feriado

A Prefeitura de João Pessoa não terá expediente nesta quarta-feira (20) em virtude do Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi oficializada como feriado nacional em novembro do ano passado. Apesar de o expediente interno não funcionar nesta data, os serviços essenciais da Prefeitura da Capital serão mantidos.

A Secretaria de Administração (Sead) não emitirá portaria sobre o feriado por ser uma data incluída no calendário nacional. O Dia Nacional da Consciência Negra já era celebrado como data comemorativa em âmbito nacional e como feriado em seis estados e mais de mil cidades. Após a Câmara dos Deputados e o Senado aprovarem Projeto de Lei instituindo o feriado nacional, o presidente da República sancionou a Lei em 21 de dezembro do ano passado.

A data busca debater o racismo e promover a consciência e valorização das culturas de origem africana e a autoestima das comunidades negras no País. Ela relembra a morte e o simbolismo de Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo dos Palmares e um dos maiores representantes da resistência negra à escravidão no Brasil Colônia.