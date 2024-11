Prefeitura de João Pessoa inicia aulas do curso gratuito de Operador de Máquinas Pesadas

Começam nesta terça-feira (19) as aulas do curso gratuito de Operador de Máquinas Pesadas, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). Ao todo, serão cinco dias de aulas. No dia 28 deste mês, haverá a entrega dos certificados aos alunos que completarem a carga horária exigida no curso.

A capacitação é voltada para quem pretende trabalhar operando máquinas como empilhadeira, motoniveladora, trator agrícola, pá carregadeira, retroescavadeira e escavadeira hidráulica.

O curso é oferecido dentro do conjunto de ações do programa ‘Eu Posso Aprender’, promovido pela Sedest, em parceria com a Qualifica Cursos. As inscrições foram encerradas no final de outubro.

As aulas teóricas acontecem na Escola Municipal Leonel Brizola, localizada em Tambauzinho, nos dias 19, 21 e 22, sempre no horário da noite, das 19h às 22h. Em virtude do feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quarta (20), as aulas acontecem na terça (19), quinta (21) e sexta (22).

No sábado (23) e domingo (24), serão os dias de aulas práticas. O treinamento será ao longo do dia, com local a confirmar pela Sedest. E no dia 28, haverá a entrega dos certificados de conclusão de curso.