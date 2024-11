No Dia Estadual da Mulher Advogada, celebrado em 17 de novembro, Harrison Targino, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba (OAB-PB) e candidato à reeleição, destaca as ações já implementadas durante sua gestão e as propostas voltadas ao fortalecimento e à valorização das advogadas. Ele enfatiza a importância de criar um ambiente mais seguro, inclusivo e representativo para as mulheres na advocacia paraibana.

Entre as principais propostas de Harrison, está a criação do Programa “OAB sem Assédio”, que prevê um protocolo de proteção às mulheres vítimas de violência, com investigações e medidas concretas contra os agressores. O candidato também defende a paridade nas comissões da OAB-PB, assegurando ampla participação das mulheres em todos os espaços de decisão e eventos institucionais, locais e nacionais. Hoje as mulheres comandam 64% das comissões da Casa.

Outra iniciativa é a ampliação do tempo de concessão do auxílio maternidade. Harrison também propõe a criação de um Núcleo de Acolhimento para oferecer assistência jurídica a advogadas vítimas de violência e defende parcerias com a Caixa de Assistência dos Advogados (CAA) para serviços estéticos, não apenas na capital, mas também no interior do estado.

No âmbito da capacitação e fortalecimento pessoal e profissional, o candidato pretende implantar o “Projeto Empodere-se”, que oferecerá workshops e mentorias voltadas ao empoderamento das advogadas.

Durante sua gestão, Harrison Targino destaca que as mulheres ocupam posições de liderança, representando a maioria da diretoria e liderando 64% das comissões da OAB-PB. Ele também relembra a paridade de gênero no processo de formação da lista sêxtupla para o Quinto Constitucional da advocacia, junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba.

De acordo com dados do Censo da OAB 2023, as mulheres representam 51,43% na advocacia brasileira.