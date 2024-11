Governador em exercício Adriano Galdino realiza visita técnica à Cagepa

O governador em exercício da Paraíba, Adriano Galdino, realizou, nesta segunda-feira (18), uma visita técnica à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) de Campina Grande, para discutir o abastecimento de água na região do Compartimento da Borborema.

Durante a visita, o governador em exercício teve a oportunidade de conhecer e verificar o funcionamento do Centro de Controle Operacional da Cagepa.

Adriano Galdino teve acesso a relatórios técnicos e informações detalhadas sobre o sistema de abastecimento que atende a região.

Os investimentos da Cagepa em Campina Grande têm sido direcionados à modernização do sistema de tratamento de água e esgoto, além da expansão das redes de saneamento para áreas que antes não eram atendidas.

O resultado disso é a melhoria significativa na qualidade de vida dos campinenses, que agora têm acesso a serviços mais eficientes e seguros.

“Todos sabemos da importância de cada cidadão paraibano ter água todos os dias na sua casa. Só sabe a dificuldade da falta de água quem convive com ela. Em conversa com o nosso presidente [da Cagepa] Marcos Vinicius, ele me mostrou a grandeza dos investimentos que a Cagepa está fazendo em Campina e região, são recursos na ordem de R$ 350 milhões com o intuito de resolver definitivamente alguns gargalos, que trazem como consequência a falta água em algumas cidades aqui do compartimento da Borborema”, declarou Adriano.

O governador em exercício destacou ainda que investimentos como estes são o reflexo do compromisso da Cagepa em inovar para manter a excelência operacional.

Além disso, segundo Galdino, a empresa tem apostado em capacitação de seus profissionais e em campanhas de conscientização da população sobre o uso racional da água, reafirmando seu papel de liderança no setor de saneamento do Estado.

“Há essa preocupação para que cada vez mais a gente tenha consciência da importância de termos água todos os dias na casa das pessoas que aqui moram. E a Cagepa está preocupada em resolver de uma maneira definitiva e mais rápida possível”, afirmou.

O presidente da Cagepa, Marcos Vinícius, explicou que os recursos destinados a modernização e expansão do sistema de abastecimento e de tratamento de água e esgoto, assim como das redes de saneamento, foram obtidos junto ao Governo Federal e, além de Campina Grande, irá beneficiar a população de municípios como Lagoa Seca e Queimadas.

Segundo ele, nos próximos dias, a licitação será pautada e, após este processo, o presidente da Companhia acredita que em 24 meses a obra será concluída.

“Vai sair uma nova captação de Boqueirão até uma ampliação da estação de tratamento, que é uma obra extremamente vultosa – nós estamos falando em torno de mais de R$ 180 milhões, é um valor significativo de obra, que foi conseguido para exatamente dotar a Campina Grande de investimentos para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível”, observou.

AVALIAÇÃO – Ocupando o cargo de governador desde a última quarta-feira (13), Adriano Galdino avaliou como positivo o período no qual esteve à frente do Poder Executivo.

Além de agradecer ao governador João Azevêdo e ao vice-governador Lucas Ribeiro, Galdino mostrou gratidão também aos paraibanos que o receberam nas mais diversas regiões da Paraíba enquanto esteve visitando obras de escolas e hospitais, realizando visitas técnicas e participando de solenidades oficiais.

“Foram dias muito felizes. Estou muito satisfeito, muito alegre e quero aqui agradecer ao governador João, ao vice-governador Lucas pela oportunidade de me conceder essa oportunidade de ser governador. Tivemos uma agenda muito intensa, muito forte. Estive em todas as regiões da Paraíba e em todos os lugares que estive fui recebido com festas e o governador foi sempre lembrado. O governo está muito forte em toda as regiões da Paraíba”, avaliou Adriano Galdino.