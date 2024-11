Ex-vereador de Campina Grande morre vítima de problemas renais e cardíacos

O ex-vereador de Campina Grande e da cidade de Boa Vista, Orlandino Farias, morreu nesta segunda-feira aos 90 anos de idade.

Ele foi vereador por oito mandatos em Campina e um mandato em Boa Vista, sua localidade natal.

Orlandino estava hospitalizado na Clínica Santa Clara devido a problemas cardíacos e renais. O corpo será velado na residência de Orlandino, em Boa Vista.

O sepultamento está programado para esta terça-feira naquela cidade. Orladino deixa a viúva, quatro filhos e netos.

Em Nota Oficial, a Câmara Municipal enfatiza que o ex-vereador era natural da cidade de Soledade e que trabalhou como agricultor, dono de bar e mascate, vendendo roupas e miudezas no lombo de um jumento nas localidades do Compartimento da Borborema, construindo por onde passou amizade e simpatia.

No entanto, a vida política de Orlandino foi iniciada mesmo no começo dos anos 70. Como na época a escassez de ambulância era grande, na região de Campina Grande, Orlandino passou a ser solicitado para conduzir pessoas doentes e parturientes, no seu carro, para hospitais e maternidades, principalmente durante à noite.