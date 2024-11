Dezembro ainda nem chegou, mas a decoração natalina preparada pela Prefeitura de João Pessoa já enfeita as ruas da cidade e encanta a população com muitas luzes, cores, formas e novidades, a exemplo da casinha do Papai Noel que leva uma magia especial ao Parque Solon de Lucena. Quem passa por locais como a Avenida Epitácio Pessoa e o Parque das Três Ruas se delicia com o espetáculo natalino e o cuidado dedicado pela gestão.

O casal Cristiano e Janaína aproveitou o fim da tarde deste sábado (16) e levou as crianças para ver de perto a decoração natalina da cidade na Lagoa. Todos ficaram maravilhados com a beleza e os detalhes.

“A decoração de Natal está muito bonita e superou nossas expectativas. Tudo muito lindo e está valendo a pena ter vindo passear com a família”, pontua o padeiro Cristiano Soares. A manicure Janaína Soares também elogiou. “Estou achando lindo, com muito mais coisas para ver. Além da Lagoa, nós vamos visitar os outros pontos da cidade que ganharam decoração”, prometeu.

Ao redor de todo o Parque Solon de Lucena, muitas crianças e adultos fascinados com a beleza. “Está muito lindo, muito enfeitado. Eu trouxe as crianças para ver como está maravilhoso esse ano. Valeu muito a pena vir. A orla também está linda. Uma decoração dessa marca muito o Natal da nossa cidade. A Prefeitura está de parabéns”, comentou a dona de casa Anne Karoline Correia de Souza.

A juíza Luciana Brilhante elogiou o que viu: “Está muito lindo. Tenho duas crianças pequenas e de tanto as pessoas comentarem que está muito bonito, resolvi vir. Esse é o comentário na cidade, que a decoração está muito linda. Aproveitei então para trazer as crianças e elas estão encantadas. A decoração está de um lado ao outro”, comentou.

Para o contador Samuel Rodrigues, que levou toda a família para passear na Lagoa, a decoração está excelente. “A prefeitura caprichou mesmo este ano. Em 2023 foi bonito, mas este ano está muito mais. Estão de parabéns. Se superou de verdade”, declarou.

Decoração natalina

Além da Lagoa, este ano a Prefeitura investiu na iluminação de pontos de grande movimento da cidade como o Busto de Tamandaré, a Avenida Epitácio Pessoa e o Parque das Três Ruas, nos Bancários.

Ao todo, são três árvores de Natal. A primeira, conforme a diretora do setor de iluminação da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Joyce Alves, está instalada no Parque Solon de Lucena e tem 30 metros de altura; a segunda na Praça da Independência, com 15 metros; já a terceira fica no Busto de Tamandaré e possui 20 metros de altura.

Os enfeites utilizados na decoração da Lagoa, Praça da Independência e da praia são compostos por mangueira de LED e pisca-pisca. Na Lagoa foi utilizada a tecnologia de som RGB, recurso que permite que as caixas de som toquem música e também ofereçam iluminação, que pode estar sincronizada com a batida da música.