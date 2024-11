Senador lamenta morte da professora e ex-secretária Margarida da Motta Rocha

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), recebeu com imenso pesar a notícia do falecimento nesta sexta-feira (15) da professora Margarida da Mota Rocha, ex-secretária de Educação e Cultura do Município, atual presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), professora universitária e uma das idealizadoras do São João da cidade, aos 95 anos de idade.

Margarida da Mota Rocha foi uma das primeiras mulheres advogadas de Campina Grande. No entanto, lembra Veneziano, a profissão que escolheu seguir foi a de professora, pedagoga e gestora educacional, tendo ocupado, o cargo de secretária municipal de Educação. Após deixar a gestão pública, se uniu a um grupo de mães e fundou a Apae de Campina Grande, que completou 42 anos no dia 1º de setembro.

Segundo Veneziano, seu trabalho incansável em favor da educação e das pessoas com deficiência e suas famílias e das Apaes, jamais será esquecido. O senador manifestou a sua solidariedade à família e aos amigos pela inestimável perda. Margarida deixa oito filhas biológicas, uma filha do coração, 19 netos e 10 bisnetos.

“Ao nos despedirmos da Professora Margarida, temos que fazê-lo com todas as mais sinceras e amplas reverências a um ser exemplar e invulgar. A educadora Margarida foi uma mulher muito além do seu tempo, num país de descompromissos com a formação educacional e o desprezo aos mais desvalidos, o engajamento, sacerdócio e doação integral a essas nobres causas sempre foram seu amado refúgio. Suas obras estarão nas memórias de todos nós, que dizemos, por justiça: Muito Obrigado, Professora”, disse Veneziano, em nota de pesar.