Governador em exercício participa de assinaturas de contratos do Empreender PB em Cuité

O governador em exercício Adriano Galdino participou, nesta sexta-feira (15), da solenidade de assinatura de contratos do Programa Empreender Paraíba, com investimentos no valor de R$ 664.124,00.

O evento aconteceu no Centro de Convivência da Criança e do Adolescente, em Cuité. Foram 84 contratos de concessão de crédito com empreendedores da 4ª região, que agora poderão abrir seu próprio negócio ou ampliar um já existente.

A assinatura de contrato é uma das etapas de concessão de crédito na qual o empreendedor autoriza o recebimento do crédito em sua conta bancária. O Programa Empreender PB, uma iniciativa do Governo da Paraíba, concede crédito produtivo orientado com o objetivo de incentivar a geração de emprego e renda, bem como apoiar e fortalecer a economia solidária, o microempreendedor individual, o microempresário, o empresário de pequeno porte e as cooperativas de produção da Paraíba.

De 2019 a 2024, em toda 4ª Região, foram assinados 799 contratos, totalizando quase R$ 6 milhões em investimentos.

“Me sinto feliz em estar no Curimataú ao lado de diversos prefeitos aqui da região para prestigiar mais esse evento administrativo do Governo do Estado, liberando quase 700 mil reais para a economia local através do Empreender, para que cada vez mais fomente a nossa economia, melhorando a qualidade de vida de toda a população do Curimataú”, destacou Galdino.

O secretário executivo do Empreender, Fabrício Feitosa, ressaltou que o objetivo do programa é alcançar cada vez mais pessoas. “Esse recurso vai possibilitar que os pequenos negócios avancem e façam a economia local girar, com mais negócios e criação de empregos”, disse.

A comerciante de Cuité, Affra Calafange, por exemplo, vai reformar a loja de chocolates e abrir oportunidades para novos mercados. “Para nós que somos do interior, o Empreender é uma alternativa para que a gente possa, através dele, dar esse pontapé inicial, e ver a possibilidade de crescimento”, ressaltou.

“Aqui a gente está dando oportunidade a novos empreendedores, ou empreendedores que já têm seu comércio, que estão potencializando. Então isso é esplêndido, isso é uma política pública do Governo do Estado, que cada vez mais incrementa os pequenos empreendedores. E que venha consolidar mais ainda essa grande política pública do governo brasileiro de interiorizar todas essas ações”, disse o prefeito de Cuité, Charles Caramaense.

A solenidade também contou com a participação da secretária de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rafaela Camaraense; do prefeito eleito da cidade, Caio Camaraense, e do vice Geraldo Leite; o prefeito do município de Nova Floresta, Jarson Santos, ao lado do prefeito eleito do município Iran Santos, e do vice, Tiago Enfermeiro; e o prefeito eleito de Barra de Santa Rosa, Alex Conda, além de representantes e autoridades da região.

Construção do aeródromo – O governador em exercício Adriano Galdino também visitou as obras de construção do aeródromo de Cuité. Os serviços de melhoria dos aeródromos são resultado das políticas públicas do Governo do Estado, de interiorização e integração, criando oportunidades iguais de desenvolvimento em toda a Paraíba.

“Para mim é um prazer enorme estar aqui dialogando com os prefeitos da região, e eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar governador, e procurar dar o meu melhor nesses dias, nesses cinco dias como governador. Não é a primeira vez, já assumi o Governo do Estado outras vezes, mas sempre é um privilégio, um prazer e uma satisfação muito grande estar governador e dar o meu melhor para que a gente possa contribuir por uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos”, frisou Galdino.

Para a secretária Rafaela Camaraense, a obra deve proporcionar um grande salto no desenvolvimento da região. “Uma pista que terá aproximadamente mais de mil metros, eu tenho certeza absoluta que são obras como essa, governador Adriano, que fazem com que a Paraíba tenha crescido tanto. O desenvolvimento econômico que a Paraíba tem tido, esse salto econômico, é reflexo justamente de uma gestão operosa que faz a vida das pessoas, a vida do paraibano, mudar para melhor”, disse Rafaela.

O aeródromo de Cuité é do tipo público, com um hangar para manutenção, abastecimento e outras operações, um pátio de estacionamento de aeronaves com cerca de 3.375 m² de área. A pista de pouso e decolagem medindo, 800m de comprimento por 18m de largura, enquanto a faixa de pista terá: 920m por 60m. O investimento é de R$ 1.929.549,42.