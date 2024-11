A população de Campina Grande já se beneficia com a entrega de 12 novos ônibus para compor a frota do transporte público coletivo da cidade. Os veículos são do tipo Euro 6, os mais atualizados no que diz respeito ao sistema de combustão, o que os torna mais sustentáveis, possuem wi-fi e elevadores para acessibilidade de pessoas com deficiência. A entrega foi oficialmente feita pelo prefeito Bruno Cunha Lima.

Com esses ônibus, são 42 veículos novos entregues nesta gestão. Além disso, cinquenta e nove seminovos foram incluídos no sistema, desde 2021, diminuindo a idade média da frota para cerca de 6 anos. A meta para os próximos quatro anos é reduzir a idade média para três anos.

Os veículos novos não ficam relacionados a uma linha ou região específica. Podem ser usados em uma linha num dia e em outra em data posterior, por exemplo. O objetivo é renovar a frota com veículos novos com probabilidade de quebra próxima de zero.

“Esses ônibus atendem ao que de mais moderno se exige do transporte público: são menos poluentes, disponibilizam mais acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção ou com deficiência, possuem wi-fi e pontos de carregamento USB para dispositivos digitais. Ou seja, tudo contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, destacou o prefeito, Bruno Cunha Lima.

Já o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, salientou os esforços da prefeitura para renovar a frota continuamente.

“Temos trabalhado para que a população utilize um transporte público de qualidade, com conforto e que respeite os horários. Veículos novos apresentam menos problemas, o que nos dá uma previsibilidade maior quanto ao funcionamento do sistema. Nossa meta é continuar avançando neste sentido nos próximos anos com ações desse tipo e outras, a exemplo do Tarifa Zero, para que as pessoas tenham a qualidade de vida melhorada a partir do uso do transporte público”, explicou o superintendente.

Para ter acesso às informações do transporte público, a STTP disponibiliza o aplicativo MobiCG que apresenta rotas e horários dos veículos em tempo real. Além disso, os sistemas de monitoramento da autarquia de trânsito estão integrados a aplicativos populares como o Google Maps.