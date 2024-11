Papai Noel dos Correios: campanha chega aos 35 anos levando alegria para criançada

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios chega à sua 35ª edição neste ano, renovando o compromisso social de levar alegria e esperança às crianças de todo o Brasil.

Em Campina Grande, a ação é coordenada por Ranuci Oliveira, Gerente Regional dos Correios, que ressaltou a importância histórica da campanha e o impacto positivo na vida de milhares de crianças.

Criada inicialmente pelos carteiros que recebiam cartinhas de crianças nas ruas, a iniciativa se consolidou como uma das maiores campanhas de Natal do país.

“O Papai Noel dos Correios de 2024 está completando 35 anos de edição. Ela começou como uma iniciativa dos carteiros, que no trabalho nas ruas recebiam cartinhas de crianças, com esperança de que aquela cartinha chegasse ao Papai Noel. Um grupo de carteiros, sensibilizado com essas cartinhas, começou a comprar os presentes para dar às crianças”, contou Ranuci. Ela explicou que, com o tempo, a campanha cresceu em tamanho e relevância, transformando-se em uma ação social de grande impacto.

A campanha de 2024 tem como público-alvo crianças em situação de vulnerabilidade, com até dez anos, e crianças com deficiência de qualquer idade, matriculadas em escolas públicas até o quinto ano do ensino fundamental.

Em Campina Grande, os Correios fazem parceria com a Secretaria da Educação, que indica escolas municipais e estaduais para serem contempladas.

“Trabalhamos diretamente com essas escolas, que são renovadas a cada ano para que novas crianças possam ser atendidas”, disse o gerente.

Ranuci destacou ainda a possibilidade de adotar cartinhas online, uma inovação que surgiu durante a pandemia e que tem facilitado o processo de adoção para padrinhos e madrinhas em todo o Brasil.

“Qualquer pessoa pode adotar uma cartinha. Temos o blog Noel dos Correios, no blog.noel.correios.com.br, onde as pessoas podem acessar as cartinhas cadastradas, escolher e participar diretamente. Após a adoção, o padrinho imprime um papelzinho que vai colar no presente e entrega nas agências participantes”, explicou Ranuci. Em Campina Grande, a agência central dos Correios, localizada na Praça da Bandeira, estará disponível para a coleta de presentes.