Novo desembargador: rogo a Deus coragem para julgar com independência”

Na última segunda-feira, o Pleno (colegiado) do Tribunal de Justiça da Paraíba empossou o seu novo desembargador, José Guedes Cavalcanti Neto.

“Rogo a Deus disposição para trabalhar, possibilitando entregar uma prestação jurisdicional célere; rogo a Deus sabedoria para sempre julgar com acerto, entregando o direito a quem tem direito; rogo a Deus coragem para julgar com independência, não me deixando influenciar pela pressão e fatores externos.

Rogo a Deus que me oriente a usar as palavras certas quando tiver que discordar das posições jurídicas de meus pares; peço a Deus humildade, serenidade, prudência, e, sobretudo, honestidade e imparcialidade”, discursou o novo desembargador.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

