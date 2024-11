O recém-eleito vice-prefeito de Campina Grande, Alcindor Villarim (PODE), participou da cerimônia de inauguração da nova sala VIP do Aeroporto Presidente João Suassuna, ocorrida nesta terça-feira (13). Durante o evento, Villarim destacou a importância da nova estrutura para a cidade e elogiou a qualidade do espaço, que promete oferecer mais conforto e comodidade aos passageiros.

“Campina Grande está de parabéns, e estamos aqui inaugurando uma sala grande, ampla, bem decorada e ambientada. É a cereja do bolo para o Aeroporto João Suassuna”, afirmou o vice-prefeito, celebrando o novo investimento que reforça o processo de modernização do terminal aéreo.

Villarim também aproveitou a oportunidade para enaltecer o trabalho da Aena Brasil, concessionária responsável pela administração do aeroporto. Ele destacou a parceria da empresa com a cidade, que tem contribuído para o desenvolvimento da infraestrutura local e o fortalecimento do turismo e da economia de Campina Grande.

Confira na íntegra: