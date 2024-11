A Secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, marcou presença na cerimônia de inauguração da nova sala VIP do Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande.

Em sua fala, ela comemorou a nova conquista para a cidade e para o estado, destacando o impacto positivo para os passageiros que utilizam o aeroporto.

“Mais conforto para os passageiros, que escolhem Campina Grande por ser um aeroporto de posição estratégica. Com muito orgulho, podemos dizer que essa é a maior sala VIP da Paraíba”, afirmou Rosália Lucas, evidenciando a importância da infraestrutura para a melhoria da experiência dos viajantes.

A secretária também elogiou a atuação da Aena Brasil, concessionária responsável pela administração do aeroporto, destacando as ações de modernização e o compromisso da empresa em aprimorar os serviços do terminal.

