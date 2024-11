Podcast: STTP realiza a campanha de trânsito ‘Desacelere’ em Campina

No quadro “Trânsito e Mobilidade Urbana” do programa Conexão Caturité, o agente de trânsito da STTP, Marcos Weber, destacou a nova campanha “Desacelere”.

Iniciada no bairro José Pinheiro, uma campanha visa reduzir acidentes e mortes no trânsito, alinhando-se com uma política nacional de segurança viária.

A ação envolve intervenções educativas, como orientação aos motoristas, e continua em outros bairros da cidade. Weber enfatizou a importância da participação de todos — motoristas e pedestres — para um trânsito mais seguro, reforçando a necessidade de respeito às regras e limites de velocidade.

Ouça o podcast completo abaixo