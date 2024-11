O que abre e o que fecha em João Pessoa no feriado da Proclamação da República

Nesta sexta-feira, 15 de novembro, é celebrado o feriado da Proclamação da República, e, como é comum em datas comemorativas, alguns estabelecimentos e serviços terão horários alterados.

Enquanto os shoppings da capital paraibana operam em horários especiais, agências bancárias e repartições públicas estarão fechadas. Confira abaixo as principais informações sobre o funcionamento na cidade durante o feriado.

Shoppings

Os shoppings de João Pessoa terão horários diferenciados para o feriado. Confira as aberturas de cada um:

Mangabeira e Manaíra Shopping: Funcionam normalmente, sem alterações nos horários.

Shopping Tambiá: As lojas estarão abertas das 9h às 20h, com a praça de alimentação funcionando das 9h às 21h. O cinema seguirá de acordo com a programação de sessões.

Liv Mall: A praça de alimentação e a Estação Turma da Mônica abrirão das 12h às 22h, enquanto as lojas funcionarão das 13h às 21h.

Shopping Sebrae: As lojas estarão abertas das 12h às 20h, com a praça de alimentação funcionando das 11h às 20h.

Mag Shopping: As lojas funcionarão das 9h às 21h, a praça de alimentação das 10h às 22h e o cinema estará aberto das 13h às 22h.

Shopping Sul: As lojas operarão das 12h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Parahyba Mall: As lojas estarão abertas das 13h às 22h, a praça de alimentação das 12h às 22h, e os serviços gerais das 13h às 21h.

Pátio Altiplano: As lojas estarão abertas das 13h às 19h, com a praça de alimentação funcionando das 12h às 20h. A Cooperativa Sicredi e as lotéricas estarão fechadas.

Pirâmide Shopping: As lojas estarão abertas das 14h às 20h, e a praça de alimentação funcionará das 11h às 21h.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas durante o feriado, conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os clientes podem utilizar os serviços de caixas eletrônicos e plataformas digitais para realizar transações.

Comércio

O comércio de João Pessoa poderá funcionar normalmente, mas deverá seguir as normas da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). As empresas que optarem por abrir terão de pagar R$ 63 de adicional para os empregados que trabalharem, além de fornecer vale transporte e conceder uma folga em outro dia.

VLT

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-JP) informou que os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) funcionarão em horário especial, das 4h40 às 18h04.

Repartições Públicas e Correios

As repartições públicas estarão fechadas durante o feriado, com exceção dos serviços essenciais. Nos Correios, não haverá atendimento nas agências. As atividades serão retomadas no sábado, 16 de novembro. Para mais informações, os endereços e horários das agências podem ser consultados no site oficial da empresa.

Bica e Justiça

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) estará aberto normalmente, das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h. Já o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) funcionará em regime de plantão judiciário, atendendo casos urgentes.