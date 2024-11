Natal Iluminado: divulgada a lista de comerciantes contemplados para trabalhar nos polos

A Prefeitura de Campina Grande, por meio das secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) e de Desenvolvimento Econômico (Sede) realizou, na tarde desta quinta-feira (14) o sorteio de seleção de comerciantes para algumas áreas de trabalho no Natal Iluminado 2024. Foram selecionados os comerciantes que ocuparão os seguintes espaços: barracas e trailers do Parque do Povo; e trailers do Açude Velho.

Na última semana, precisamente nos dias 06 e 08 de novembro, houve o cadastramento dos proprietários de comércios gastronômicos, brinquedos, infláveis e de transportes (trenzinhos de natal). Mais de 450 profissionais se inscreveram para o sorteio.

Cada comerciante sorteado deverá comparecer na próxima terça-feira, dia 19 de novembro, às 10h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Dr. Chateaubriand, 176, São José, para assinatura do Termo de Cessão de Uso do Solo e retirada do boleto bancário para o pagamento da cessão de espaço, que deverá ser quitado até 22/11. A não quitação até a data acarretará perda do direito de uso do espaço.

*Itinerantes, Ambulantes, Parques de Diversão e Transportes (trenzinhos de Natal)*

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) divulgará na próxima semana a lista dos itinerantes, ambulantes e donos de parque de diversão selecionados. Os transportes (trenzinhos de Natal) ficarão a cargo da STTP.

Veja a lista dos sorteados nesta quinta-feira:

Barracas do Parque do Povo:

Adriana Silva Rodrigues Medeiros

Artur Gomes da Silva

Ayalla Manuela Pereira da Silva

Beatriz Sobreira Leda

Breno de Sousa Moreira

Claudeon de Deus Santos

Cleiton Silva Lima

Eduardo Cunha Franco

Eduardo Silva Sousa

Evandro Fulber

Geni Nogueira de Queiroz

Geroncio Gomes de Farias

Isaias Moraes da Cruz

Kamila Nogueira Sousa

Luciana da Silva Pascoal

Lucila Cananéia Pereira de Souza

Luiz Augusto Freire Pedrosa

Marcelo de Azevedo Queiroz

Maria Tatiana Lima Nobrega

Mariana Borges Souto

Mário Odilon Mesquita Limeira

Paola Emilly de Lima Oliveira

Paulo de Tarso de Melo Santos

Railson Roberto de Lima vidal

Rayanna Andrade de Lima

Rosalia Braga

Thaís Michelle Alves de Souza

Thiago Rodrigues

Valeska Jesuino Farias

Vanise livo

Trailers do Parque do Povo:

Ana Flávia Pereira Ferreira

Diego Anderson Rodrigues

Flavio Emmanuel da Silva Costa

Geilma dos Santos Targino

Hewerton Bruno Brito Silva

Ian Santiago Nogueira

Jaillena Maria Silva Porto

Janderson Felix de Sousa

Jonas Rafna Tomaz de Brito

Marinaldo Nóbrega de Figueiredo

Matheus Iguape de Melo

Raquel Barreto da Silva

Valdani Cândido da Silva

Valderi Cândido da Silva

Welles Vannally Brito Silva Costa

Wellington Alves dos Santos

Wesley Cleyton Nascimento Gomes

Trailers do Açude Velho:

Angélica Farisa Sousa Jordão

Claudia Alves Pereira

Francisco Tavares de Assis Silva

Gabriela Curi Melo de Souza Araújo

José Marcelino de Queiroz Souza

José Sandro Ferreira Cabloco

José Santino da Silva

Josefa Maria Barbosa de Sousa

Juliana Giovani Batista Silva

Leandro de Caldas Santana

Lenildo Cardoso Correia

Linaldo do Nascimento Carvalho

Maria da Guia Galdino Gomes

Maria da Paz Alves Pereira

Paula Raiane Silva Santos

Patrícia Ferreira da Silva Sousa

Reginaldo de Sousa Pinto

Rivaneide Melo dos Santos

Zuleide Pereira Lima Silva.

