IBGE destaca os 10 bairros mais populosos da Paraíba

O bairro de Mangabeira, em João Pessoa, continua sendo o mais populoso da Paraíba, com 70.903 habitantes , segundo os dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quinta-feira (14) pelo IBGE.

Apesar de manter a liderança, Mangabeira perdeu mais de cinco mil moradores nos últimos 10 anos – em 2010, uma população era de 75.988 pessoas.

O bairro de Gramame se destacou ao assumir a segunda posição entre os mais populosos do estado.

Com um crescimento expressivo de mais de 40 mil habitantes na última década, Gramame passou de 24.826 moradores em 2010 para 64.890 em 2022. Esse aumento significativo fez com que Gramame saltasse da 7ª para a 2ª posição no ranking dos bairros paraibanos.

Outros bairros que sofreram mudanças notáveis ​​incluem o bairro das Malvinas , em Campina Grande, que caiu da 2ª para a 5ª posição, perdendo mais de 11 mil moradores ao longo de dez anos.

Já o bairro Três Irmãs , também em Campina Grande, não figurava entre os dez maiores em 2010, mas subiu para a 4ª posição em 2022, ultrapassando as Malvinas.

Uma pesquisa mostra que o bairro do Cristo Redentor , apesar de ter perdido uma posição, do 2º para o 3º, registrou um nível de crescimento populacional, passando de 37.538 para 38.115 habitantes.

Os 10 bairros mais populosos da Paraíba em 2022

Mangabeira (João Pessoa) – 70.903 habitantes

Gramame (João Pessoa) – 64.890 habitantes

Cristo Redentor (João Pessoa) – 38.115 habitantes

Três Irmãs (Campina Grande) – 33.251 habitantes

Malvinas (Campina Grande) – 27.526 habitantes

Manaíra (João Pessoa) – 26.464 habitantes

Oitizeiro (João Pessoa) – 25.818 habitantes

Jardim Cidade Universitária (João Pessoa) – 25.582 habitantes

Serrotão (Campina Grande) – 24.731 habitantes

Tibiri (Santa Rita) – 24.064 habitantes