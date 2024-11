Governador em exercício visita obras do Hospital da Mulher e reforma do Arlinda Marques

O governador em exercício Adriano Galdino visitou, na tarde desta quinta-feira (14), as obras de construção do Hospital da Mulher, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa.

Acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Arymatheus Reis, Galdino conheceu a estrutura de mais de 14 mil metros quadrados que deverá ser entregue à população paraibana até o fim deste ano.

“O Hospital da Mulher será um marco para a saúde paraibana. E, como deputado e governador em exercício, eu me sinto feliz e orgulhoso em ver todo o empenho do governador João Azevêdo para promover um SUS melhor e uma saúde mais justa para todos”, destacou Galdino.

Com investimentos que ultrapassam os R$ 120 milhões, o Hospital será referência na saúde da população feminina da Paraíba e vem suprir uma lacuna histórica.

A estrutura da unidade inclui ambulatório, banco de leite humano, centro de imagem, centro do parto normal, centro cirúrgico obstétrico, Unidade de Terapia Intensiva (adulto e neonatal), e unidade de cuidado intermediário (adulto, convencional e canguru).

Arlinda Marques

O governador em exercício também vistoriou o andamento da reforma do Hospital Infantil Arlinda Marques, no bairro de Jaguaribe.

Na ocasião, Adriano Galdino conversou com trabalhadores e falou sobre os investimentos do Governo do Estado na saúde dos paraibanos.

Aproximadamente R$ 27 milhões serão investidos no novo complexo que irá garantir o aprimoramento do atendimento médico infantil, dobrando a capacidade de leitos.

Os serviços preveem o aumento de leitos de 70 para 138, a expansão do bloco cirúrgico, que passará de três para cinco salas de cirurgia, garantindo maior eficiência e capacidade nos procedimentos.

Além disso, a reforma inclui a construção de duas novas edificações de quatro pavimentos cada, proporcionando espaço para ambulatório, UTI, laboratório, internação e administração.

Ainda estão previstas a implantação de um novo tomógrafo e novos exames. A central de material esterilizado, CME, também será ampliada e adequada, além de outras áreas como farmácia e almoxarifado.