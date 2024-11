Feriado: o que abre e o que fecha em Campina Grande

O feriado da Proclamação da República, celebrado nesta sexta-feira, 15 de novembro, provoca mudanças no horário de funcionamento de diversos serviços em Campina Grande.

Comércio, shoppings, bancos, repartições públicas e outros serviços terão horários alterados. Confira a seguir as principais informações sobre o que abre e o que fecha na cidade.

Shoppings

Os shoppings de Campina Grande terão horários diferenciados para o feriado. O Partage Shopping funcionará normalmente, das 10h às 22h, enquanto o Shopping Luíza Motta manterá seu horário usual, das 9h às 20h. O Design Mallestará aberto das 12h às 18h. Já o Edson Diniz e o Cirne Center estarão fechados durante todo o dia.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias estarão fechadas na sexta-feira, sem atendimento presencial ao público. Os clientes poderão utilizar os serviços de caixa eletrônico e plataformas digitais para transações bancárias.

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista de Campina Grande informou que o comércio local poderá funcionar no feriado, desde que a empresa comunique previamente sua escala de trabalho, com pelo menos 48 horas de antecedência. Além disso, será exigido o pagamento de uma ajuda de custo aos empregados que trabalharem no feriado: R$50 para empresas com até 10 funcionários e R$55 para aquelas com mais de 10 colaboradores.

Repartições Públicas e Correios

As repartições públicas estarão fechadas no dia 15 de novembro, com exceção dos serviços essenciais. Nos Correios, também não haverá atendimento nas agências, conforme informado pela empresa. Os clientes podem verificar informações sobre os horários e locais de atendimento no site oficial dos Correios.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) funcionará em regime de plantão judiciário no feriado, com atendimentos limitados a casos urgentes.

Fique atento às mudanças nos horários e organize-se para aproveitar o feriado com a máxima conveniência.