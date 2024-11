Nova desembargadora da Paraíba assume prestando homenagem à sua mãe

Esta terça-feira foi dia de posse no TJ-PB, com a chegada de Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, escolhida como desembargadora na ´cota´ da OAB (quinto constitucional).

“O que mais me impressiona na vida da desembargadora Anna Carla é a inteligência emocional e a capacidade de empatia dela com as pessoas. Fazer e cultivar amizades e o dom de se colocar no lugar do outro”, acolheu a nova colega a desembargadora Maria de Fátima Bezerra Maranhão.

“Como magistrada, você poderá combater as variadas injustiças, levando esperança e conforto aos que lhe suplicarem. Você carrega os maiores atributos para ser uma grande julgadora, herdados do nosso pai e de nossa mãe: humildade, sensibilidade, retidão de conduta, independência e elevação de caráter”, discursou, em nome do Ministério Público, o promotor de Justiça Davi Lopes, irmão da nova desembargadora.

“Anna Carla inaugura um novo tempo, tornando-se um marco histórico e uma inspiração para toda a advocacia paraibana, que se orgulha de vê-la ocupar esta cadeira pelo quinto constitucional, um instrumento essencial que traz a visão do advogado para o coração da magistratura”, discursou em nome da OAB a advogada Ana Caroline, irmã da nova desembargadora.

Anna Carla Lopes dedicou o momento à sua mãe, Fátima Lopes, já falecida: “A garra, a luta, o exemplo, a coragem, a fé de Fátima Lopes estão aqui, em mim. Foi a chama dela que iluminou o meu caminho e me fez chegar aqui, para ser luz na vida de quem chora a dor de injustiças. Fátima Lopes me abriu portas, ela soou em meu ouvido a certeza de que jamais haverá justiça sem igualdade”.

*notícia da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

