Mais doze ônibus seráo entregues nesta quinta-feira em Campina Grande

O sistema de transporte público coletivo de Campina Grande passará a contar, a partir desta quinta-feira, 14/11, com mais doze ônibus 0km em circulação. A entrega dos novos veículos à cidade está prevista para acontecer às 14h, no Terminal de Integração de Passageiros do Parque Evaldo Cruz.

Com mais essa entrega, o sistema de transporte coletivo campinense totaliza 42 ônibus inteiramente novos, 0km, colocados a serviço da população num período de apenas dezoito meses, fazendo com que a idade média frota circulante na cidade seja de 6,18 anos, de acordo com o presidente do Sitrans, Alberto Nascimento.

“São veículos mais modernos, mais confortáveis, mais eficientes em termos ecológicos, renovando expressivamente a frota num período curto, de apenas um ano e meio, mais uma vez evidenciando o esforço das empresas que formam os consórcios que operam o sistema para oferecer um serviço cada vez melhor à população”, disse Alberto.

Os novos ônibus entregues estão equipados com motores Euro 6, proporcionando uma redução de até 80% na emissão de poluentes. Também oferecem entrada USB, acesso gratuito à rede Wi-Fi e uma nova configuração de plataforma elevatória para pessoas com deficiência (PCD).