Lucas visita UEPB para assinatura da nomeação das reitoras Celia Regina Diniz e Ivonildes Fonseca

As professoras Celia Regina Diniz e Ivonildes Fonseca, reitora e vice-reitora, respectivamente, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), receberam, na manhã desta quarta-feira (13), no Gabinete da Reitoria da Instituição, o governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro.

A visita marcou a assinatura da nomeação das docentes para seus respectivos cargos dentro do quadriênio 2024/2028.

O ato contou com a participação de docentes, técnicos(as) administrativos(as) e membros da equipe do Governo da Paraíba.

Durante a visita, foi confirmado a escolha das primeiras colocadas na consulta eleitoral ocorrida na Instituição no dia 13 de junho.

A Chapa 1 “UEPB Forte e Inclusiva” ficou em primeiro lugar com 3.199 votos, o que representou um percentual de 72,16% do total de votos, recebendo 499 votos dos docentes, 434 dos(as) técnicos(as) administrativos(as) e 2.266 dos discentes.

Lucas Ribeiro confirmou a prática já estabelecida pelo governador da Paraíba, João Azevêdo, que na eleição para o quadriênio 2020/2024 também escolheu as primeiras colocadas na eleição.

“Isso é algo que o governador (João Azevêdo) tem praticado, respeitando as instituições, as escolhas de cada instituição. E eu fiz questão de entregar essa nomeação mostrando essa nossa parceria, esse nosso reconhecimento do que a UEPB representa para o nosso estado, em todos os termos, e estamos aqui para isso. E também, da minha alegria que é ainda maior por ter estudado aqui. Sou graduado em Direito e mestre em Desenvolvimento Regional pela UEPB, e vou guardar esse ato ao lado do meu diploma, que pra mim representa também um momento muito importante e eu quero e parabenizar o trabalho de todos vocês, enquanto gestão”, disse o governador em exercício Lucas Ribeiro.

A reitora Celia Regina Diniz fez questão de destacar a simbologia que este ato representa. Segundo ela, não é comum o governador do Estado ir até a Universidade para confirmar a escolha da lista tríplice.

Assim, Celia Regina reafirmou o compromisso da gestão com o desenvolvimento da Paraíba, da mesma forma que apontou para o fortalecendo do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação, da cultura e da arte como eixos fundamentais na Instituição.

Ainda agradeceu a vinda do governador em exercício e colocou a equipe da Universidade à disposição para continuar atendendo os anseios da comunidade universitária.

“Para a gente é um momento muito importante. Primeiro, o fortalecimento da democracia, da vontade acadêmica de professoras, professores, técnicos, técnicas e estudantes da UEPB. Eu não estou lembrada de quando houve um dia como este na Instituição. Este é um momento de consolidação de tudo que a gente avançou em termos de inclusão e permanência para os nossos estudantes, para as nossas estudantes. E nós não fizemos isso sozinhas. Nós trabalhamos com uma equipe qualificada, competente e que todo o tempo esteve interessada a resolver as demandas da nossa comunidade”, afirmou a reitora.

A vice-reitora, Ivonildes Fonseca, também destacou a representatividade da assinatura desta nomeação no Gabinete da Reitoria da UEPB. De acordo com ela, a cada dia que se passa as portas da Universidade se abrem ainda mais para a sociedade, e isso reflete na produção do conhecimento que detém uma riqueza é um elemento filosófico, científico, técnico e artístico. A professora ainda destacou que não tinha dúvidas da postura do Governo da Paraíba, que sempre se posicionou de forma democrática e respeitosa.

“Este é um momento muito feliz, mas a gente tem ciência de todos os desafios que nós temos pela frente para a consolidação de tudo que a gente realizou durante nosso primeiro mandato. Estamos cientes e humildes, mas com muita força, com muita garra, para que a gente possa construir uma UEPB mais forte e mais inclusiva. Os desafios permanecem, mas eles deverão ser vencidos porque a gestão continuará. Temos uma equipe unida, todas as pessoas trabalhando com só objetivo na UEPB e trabalhando muito, porque as pessoas na UEPB trabalham muito. Estamos assim, confiantes, serenas e fortes”, pontuou Ivonildes.

Após a assinatura da nomeação da reitora Celia Regina Diniz e da vice-reitora Ivonildes Fonseca, o chefe de Gabinete da Reitoria da UEPB, professor Luciano Albino, realizou a leitura da ata da nomeação da gestão para o quadriênio 2024/2024.

A nomeação das professoras foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (12).

Ainda no final da manhã, o governador em exercício, Lucas Ribeiro, visitou as obras da construção do novo prédio do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde (Nutes), a convite do professor Misael Morais, coordenador geral do Núcleo.