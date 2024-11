Harrison Targino vai criar rede de coworking e linha de crédito para impulsionar novos advogados na Paraíba

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba (OAB-PB) e candidato à reeleição, Harrison Targino, vai criar uma rede de coworking na OAB-PB, projetada para apoiar advogados. A estrutura servirá de suporte para advocacia, possibilitando um espaço para trabalhar sem custo adicional.

Harrison ressaltou os desafios enfrentados principalmente pelos jovens advogados em um mercado em constante transformação, enfatizando a importância de um olhar atento da OAB-PB para esses profissionais. “O advogado é um sacerdote da justiça, que realiza a função essencial de assegurar direitos e garantir que todos tenham acesso ao que é justo. No entanto, ele também depende desse trabalho para viver. Por isso, desenvolvemos uma série de ações específicas para apoiar a jovem advocacia”, afirmou Harrison.

Os coworkings oferecerão suporte completo, incluindo acesso a bibliotecas digitais, salas para reuniões com clientes e espaços para estudo e elaboração de peças jurídicas. Atualmente, já funciona na sede da OAB em Campina Grande, agora Harrison Targino pretende expandir esse modelo para a atual sede em João Pessoa e para a futura sede da OAB-PB, se expandindo ainda para todas as sedes das subseções no estado. A proposta tem o objetivo de permitir que a advocacia jovem e de todas as idades exerçam a profissão com estrutura e dignidade, mesmo sem dispor de um escritório próprio.

ADVOCred – Harrison Targino também pretende lançar uma linha de crédito facilitada por meio do programa ADVOCred, cooperativa de crédito para a advocacia que será implantada na próxima gestão.

Essa linha permitirá que advogados em início de carreira adquiram mobiliário, obtenham capital de giro e financiem a abertura de seus escritórios.

“Com a criação de uma cooperativa de crédito, teremos uma linha específica voltada para o jovem advogado, e assim buscaremos facilitar o acesso ao financiamento necessário para a montagem do primeiro escritório. Além disso, estamos implementando várias ações para apoiar esses profissionais em seus primeiros passos, promovendo uma rede de diálogo e solidariedade direcionada à jovem advocacia,” afirmou Harrison.