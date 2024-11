Casa da Criança Dr. João Moura lança campanha para garantir alimentação das famílias no Natal

A Casa da Criança Doutor João Moura está se preparando para encerrar o ano letivo marcado para o dia 18 de dezembro. Com o término das atividades escolares, a diretora da instituição, Maria Bethania, ressalta a importância de mobilizar a comunidade para doações de alimentos.

Durante entrevista à rádio Caturité FM, Bethânia destacou a necessidade de arrecadação para compor as cestas básicas que serão distribuídas às famílias das 270 crianças atendidas.

Bethânia enfatizou o compromisso da Casa da Criança em garantir que, mesmo no recesso, as famílias tenham condições de oferecer uma alimentação completa para as crianças.

“Para as crianças que estão de recesso, a gente tem uma preocupação em ter a alimentação em suas residências, porque as famílias não têm nem como passar o Natal. E a Casa da Criança, há mais de 40 anos, se preocupa com essas famílias para que elas tenham um Natal com uma mesa farta, de comida”, declarou a diretora.

Além da refeição básica, a instituição também distribui kits de higiene, pois, segundo Bethânia, a missão vai além de fornecer comida; é garantir um suporte integral às famílias durante o período em que as crianças não estão na instituição.

“As crianças têm quatro refeições diárias na Casa da Criança, e as pessoas se preocupam que, ao chegar em casa, elas também tenham comida. Muitas vezes, essas crianças só se alimentam aqui e só voltam a comer no dia seguinte”, acrescentou.

A Casa da Criança está pedindo, em especial, doações de leite, feijão, sardinha, margarina, açúcar, macarrão e fubá, itens que, segundo Bethânia, são mais difíceis de receber. As doações podem ser entregues na sede da instituição, que mantém pessoas para receber doações todos os dias da semana. Caso seja necessário, há também a possibilidade de um motorista buscar as doações nos pontos indicados pelos doadores.

Bethânia aproveitou para lembrar que, além de alimentos, é possível ajudar por meio de doações financeiras diretamente na conta da Casa da Criança, garantindo que o trabalho assistencial continue proporcionando às famílias e crianças um final de ano mais tranquilo e digno.

Como ajudar? As doações serão feitas na própria Casa da Criança Doutor João Moura ou por transferência bancária.