Sudema prorroga prazo de inscrição para seleção de estagiários

O prazo de inscrição para o processo seletivo para estágio não obrigatório na Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) foi prorrogado, conforme publicação no site da autarquia nesta terça-feira (12). A nova data final para a realização das inscrições é dia 14, quinta-feira.

Os estudantes interessados deverão preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição para Estágio (Formulário Online) disponibilizada no site https://sudema.pb.gov.br/informacoes-ao-cidadao-1/editais/ , conforme vagas dispostas no edital de inscrição. A inscrição é gratuita e a lista de documentos, bem como demais informações, pode ser acessada no edital do certame.

As oportunidades são nas áreas de Administração, Agronomia, Arquivologia, Biologia, Direito, Ecologia, Gestão Ambiental, além das Engenharias Ambiental, Civil, Florestal, Química, de Energias Renováveis e de Minas. Serão 15 vagas de preenchimento imediato e 31 vagas para formação de cadastro de reserva.

O Edital pode ser conferido no link: https://sudema.pb.gov.br/informacoes-ao-cidadao-1/editais/arquivos/edital-estagio-24-2-2/edital-processo-seletivo-estagio-2024-3.pdf