Podcast: tire suas dúvidas sobre aposentadoria

No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), respondeu dúvidas dos ouvintes sobre aposentadoria e benefícios sociais.

Ele explicou que pessoas que recebem aposentadoria rural podem verificar a possibilidade de acumular o Bolsa Família no Cras ou CAD Único de seu município.

Também respondeu uma ouvinte sobre a possibilidade de se aposentar com apenas oito anos de contribuição, orientando-a a retomar os pagamentos até completar o tempo mínimo necessário.

Marcus ainda destacou que quem deixou de contribuir para a Previdência pode recomeçar de forma autônoma, garantindo acesso a benefícios como auxílio-doença e pensão.

Para outra ouvinte, que tem 58 anos e deseja solicitar o BPC, ele explicou que a idade mínima é 65 anos, mas que ela pode continuar contribuindo para garantir uma aposentadoria, que oferece vantagens como o 13º salário e pensão para dependentes.

Ouça o podcast abaixo