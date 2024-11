Equipes do Ministério do Desenvolvimento Social visitam unidades que trabalham com Segurança Alimentar em CG

Na manhã desta terça-feira, 12, o Restaurante ‘Prato do Povo’, da Prefeitura de Campina Grande, recebeu a visita de representantes do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), do Instituto Comida do Amanhã e de equipes ligadas à Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (CSAN).

A apresentação do _Prato do Povo_ às equipes integrou a programação do Evento Alimenta Cidades CG, realizado neste início de semana no Município.

O restaurante, que funciona no Distrito dos Mecânicos, é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Na ocasião, os visitantes foram recebidos pelo coordenador do restaurante, Ronaldo Evaristo e sua equipe.

Eles apresentaram os vários setores do Prato do Povo, que funciona no local há um ano e três meses, com a oferta de 500 marmitas ou bandejões diários ao preço de 1 real. Nesse período, superior a um ano, já foram entregues o total de 139.109 refeições, até esta terça-feira, 12 de novembro.

A organização e higiene chamaram a atenção das equipes visitantes, que fizeram elogios ao trabalho realizado e ao cuidado para evitar o desperdício de alimentos, o que, de acordo com o coordenador, já representa uma economia de cerca de 40%, dos insumos.

Outro ponto apresentado foi a mudança de horários na distribuição de senhas, como forma de trazer mais comodidade aos usuários, especialmente às pessoas idosas. Com a modificação, as senhas podem ser adquiridas a partir das 7h30.

“Ficou bem melhor para os nossos clientes e eles se mostraram bastante satisfeitos. Antes, as senhas eram distribuídas a partir de 9h30, horário em que eles ficavam expostos ao sol, causando muito desconforto a todos. Com a mudança ficou melhor”, ressaltou o coordenador.

A coordenadora geral de Promoção de Alimentação Saudável (MDS), Claudia Boca, elogiou o trabalho realizado no local e as iniciativas realizadas para oferecer mais comodidade para quem frequenta o Restaurante Prato do Povo.

Ela fez questão de provar o cardápio desta terça-feira (feijão carioca refogado com couve, arroz refogado, macarrão alho e óleo, farofa temperada com cenoura, frango frito, vinagrete e beterraba cozida, além de melancia e mamão, na sobremesa). Também conversou com algumas pessoas durante a refeição.

“Fiquei muito impressionada com a variedade de alimentos que são ofertados aqui, ao preço de 1 real, bem como a organização e a higiene. O coordenador e a nutricionista nos explicaram o que é feito para a redução do desperdício de alimentos, o que é bastante salutar. E o melhor de tudo foi provar essa comida saborosa que é preparada com tanto carinho por toda a equipe. O município de Campina Grande está de parabéns, por este equipamento”, destacou a coordenadora, Claudia Boca.

Durante a manhã as equipes visitaram equipamentos da Prefeitura ligados às Secretarias Municipais de Assistência Social (Semas), Educação (Seduc), de Obras e de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma): o Viveiro Municipal (bairro de Bodocongó), a Escola Municipal José Guilhermino Barbosa (bairro do Velame) e conheceram detalhes sobre o Programa Plantar.

Depois visitaram o Centro de Referência de Inclusão Produtiva (CRIP), no bairro de Santa Rosa, que atua com a produção de pães, além do Restaurante Prato do Povo e, por último, o Centro de Referência em Assistência Social (Cras), do Jeremias, que atua com o projeto “Alimentos que Transformam”.