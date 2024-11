Decoração natalina ganha destaque no comércio de Campina Grande

Com a chegada do fim de ano, as lojas de artigos natalinos de Campina Grande começam a exibir uma variedade de produtos para quem deseja decorar a casa com luzes e enfeites. A reportagem do ParaibaOnline visitou alguns estabelecimentos e conversou com vendedores, que compartilharam novidades e dicas sobre a decoração de Natal deste ano.

Davi Lopes, vendedor de uma loja de iluminação, destacou uma variedade de mangueiras luminosas disponíveis, uma das escolhas populares para iluminar áreas externas – como jardins e fachadas.

“Temos mangueira luminosa nas cores branca, amarela, azul, vermelha e verde, a partir de seis e cinquenta metros. Elas são ideais para ambientes externos como árvores e jardins”, explicou Davi.

Já João Batista Pereira, de uma loja especializada em decoração natalina, relatou que o estoque está abastecido com novidades que atendem a diversas preferências.

“Já estamos nesse período, nesse clima já natalino e chegaram diversas mercadorias como tipos cascatas, pisca-piscas, cortinas e também mangueiras de LED, que já estão disponíveis para os clientes adquirirem”, afirmou João.

Ele destacou que itens como pisca-piscas e cascatas IP-44, próprias para ambientes externos, têm sido bastante procurados. “Esse ano temos essa novidade das cascatas IP-44, que é para uso externo. Temos cascatas de 5 metros com 10 watts, 8 funções, na sombra amarela, a partir de R$ 81. Disponibilizamos também a versão RGB, colorida”, detalhou.

Além disso, João apresentou outras opções como a cascata de 150 LEDs com fio de fada estrela, que custa R$143, e um cordão de 500 LEDs, ideal para quem busca maior extensão e durabilidade em ambientes externos, ao preço de R$218,60.

“Temos também as tradicionais pisca-piscas de 5 metros, 10 metros e até 20 metros, com preços bem acessíveis. O modelo de 5 metros, por exemplo, sai por R$ 13 a R$ 20”, acrescentou.

As lojas esperam que a procura por enfeites natalinos se intensifique nas próximas semanas, quando os consumidores já começam a entrar no clima natalino, garantindo um brilho especial nas celebrações deste ano.

Ouça a reportagem: