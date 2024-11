Saiba a previsão do tempo para esta segunda-feira na Paraíba

Na segunda-feira, o tempo na Paraíba será de céu parcialmente nublado a claro na maioria das regiões. O dia deve ter predomínio de sol, com destaque para o Alto Sertão, Sertão e Cariri, onde as temperaturas continuarão elevadas, podendo ultrapassar os 35°C. No setor leste, a nebulosidade pode aumentar no período noturno, com possibilidade de chuvas rápidas e fracas.

* Aesa