Programa “Memórias”da Rede Ita homenageia o eterno radialista Eraldo César

No quadro Memórias da Rede Ita, apresentado pelos historiadores Wanderley Brito e Ida Steinmiller, repercutido nesta segunda-feira (11), na Rádio Caturité FM, o tema abordado foi a história de vida e carreira do icônico locutor Eraldo César.

Considerado uma verdadeira lenda da comunicação em Campina Grande, Eraldo César marcou décadas de radiodifusão na cidade e tornou-se uma figura emblemática para diversas gerações de ouvintes.

Wanderley Brito iniciou a homenagem destacando a importância dos locutores de rádio na época em que a televisão ainda não tinha espaço predominante.

“O rádio aqui era o grande companheiro de todas as horas. E seus locutores eram famosos e estimados. Mas aqui em Campina Grande, apesar de termos tidos destacados radialistas, nenhum deles foi mais longevo e dinâmico que nosso eterno Heraldo César”, afirmou.

Eraldo, nascido em 20 de julho de 1928, no município de Patos, chegou a Campina Grande ainda menino, acompanhando uma família que fugiu da seca no sertão. Ida Steinmiller trouxe detalhes dessa fase da vida do locutor, destacando que ele foi criado em um contexto de muitas dificuldades, precisando desde cedo se desdobrar inicial em trabalhos como troca de ônibus e balconista, e ainda ajudou o pai na feira central.

“Nascido no município de Patos, em 20 de julho de 1928, filho de retirantes da seca, Eraldo chegou ainda menino em Campina Grande. Uma família pobre trabalhou de trocador de ônibus, balconista e outros empregos. E nas horas vagas ajudava o pai vendendo estivas na feira central”.

A trajetória de Eraldo no rádio começou por acaso, mas logo se consolidou. Segundo Wanderley, na época, Eraldo era ouvinte da rádio difusora de Campina Grande e cultivava o sonho de se tornar radialista.

“Na feira, ele adorava ouvir a rádio difusora, a voz de Campina Grande, que era apresentada pelos radialistas Hilton Mota e José Jataí. E funcionava no edifício Esial, mas era ouvido também na feira, pois tinha lá alto-falante na faixa do edifício Pau do Meio”, acrescentou.

Ao longo de sua carreira, Eraldo foi pioneiro em programas de auditório e também responsável por quadros de sucesso, como A Escolinha do Nicolau , onde atuou junto ao humorista Rosil Cavalcante.

“Um dos programas foi o humorístico A Escolinha do Nicolau, criado, produzido e roteirizado por Eraldo César, que também atuava no elenco e no papel do professor não tinha ninguém mais, ninguém menos do que Rosil Cavalcante”, destacou Wanderley.

Ida complementou lembrando o sucesso do programa voltado para crianças que Eraldo apresentou entre 1957 e 1967, onde jovens talentos de Campina Grande tiveram a oportunidade de se apresentar. Ela também destacou as discussões do Eraldo em diversas áreas da comunicação, desde a apresentação de programas de auditório até a produção de colunas para o Diário da Borborema.

Aos 95 anos, Eraldo César se encontra recolhido ao lar, mas sua lucidez e influência permanecem vivas na memória dos campinenses e de todos aqueles que foram impactados por sua trajetória na rádio.