Novas lojas no Partage Shopping de Campina Grande; saiba quais são

O Partage Shopping, em Campina Grande, começa a passar por uma expressiva remodelação na ocupação de espaços de comercialização.

Eis as ´próximas atrações´ ao longo dos meses seguintes: Coworking Nexx Oficce, ⁠Trattoria de Origem, ⁠We Lov Bistrô, ⁠Rede Compras, ⁠Milon, Natura, ⁠Brooksfield, Farm, ⁠Óticas Carol, ⁠World Tennis, ⁠Mais Brinquedos (já em funcionamento), ⁠Elephant entretenimentos.

A filial ´Di Santini´ vai mudar de lugar no shopping.

No caso do Rede Compras, o grupo campinense ocupará boa parte da ampla área onde anteriormente funcionou uma filial do grupo francês Carrefour.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

